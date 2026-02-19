कुरुद से अभनपुर के बीच 110 किमी की स्पीड से दौड़ी ट्रेन, नहीं मिली कोई खामी, अब मार्च में हो सकती है शुरू

इधर धमतरी के लिए फिर इंतजार करना होगा। अब तक रेलवे द्वारा धमतरी रेलवे स्टेशन क्षेत्र से अतिक्रमण तक नहीं हटाया जा सका है। अभी भी 50 से अधिक लोगों का अतिक्रमण हटाना शेष है। गुड्स टर्मिनल का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। स्टेशन में भी कई काम अधूरे हैं। 12 से 15 किमी तक पटरी बिछाना शेष है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी अधूरा है। इसके अलावा कई छोटे-बड़े काम शेष है। इधर अधिकारी 15 अप्रैल तक कुरुद से धमतरी के बीच रेल सेवा शुरू करने का दावा कर रहे हैं। हो रही देरी को लेकर जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी मौन है।