18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG School News: सरकारी स्कूल के 35 बच्चों ने काटी अपनी कलाइयां, जांच में सामने आई चौंकाने वाली वजह

CG School News: एक सरकारी मिडिल स्कूल में 35 छात्रों द्वारा अपनी कलाइयां काटने का मामला सामने आया है। घटना करीब एक महीने पुरानी है, जो परिजनों की शिकायत के बाद उजागर हुई।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 18, 2026

35 बच्चों की कटी कलाइयां (photo source- Patrika)

35 बच्चों की कटी कलाइयां (photo source- Patrika)

CG School News: धमतरी जिले के एक सरकारी मिडिल स्कूल से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दर्जनों छात्रों ने अपनी कलाइयों को नुकीली वस्तु से जख्मी कर लिया था। करीब एक महीने पुरानी इस घटना के उजागर होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की और बच्चों की मनोचिकित्सक से काउंसलिंग भी कराई गई। साथ ही जिले के सभी स्कूलों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।

CG School News: स्कूल प्रबंधन के संज्ञान में आई शिकायत

यह मामला कुरूद ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला दहदहा का है, जो ब्लॉक मुख्यालय से लगभग पांच किलोमीटर दूर राजिम रोड पर स्थित है। यहां कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के कुल 35 छात्रों के हाथों में कलाई के पास कट के निशान पाए गए। बताया जा रहा है कि यह घटना करीब 20 से 25 दिन पहले की है, लेकिन 13 फरवरी को एक छात्र के परिजन द्वारा शिकायत करने के बाद स्कूल प्रबंधन के संज्ञान में आई।

जांच के दौरान पाया गया कि बच्चों ने किसी नुकीली चीज से अपनी कलाइयों को कुरेदकर जख्मी किया था। हालांकि, तब तक घाव भर चुके थे और ध्यान से देखने पर ही निशान दिखाई दे रहे थे। प्रारंभ में आशंका जताई गई कि कहीं यह नशे से जुड़ा मामला तो नहीं है, खासकर क्षेत्र में नशे की गतिविधियों की चर्चाओं को देखते हुए।

पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई…

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई। 16 फरवरी को टीम स्कूल पहुंची और अभिभावकों व शिक्षकों के साथ बैठक कर बच्चों से बातचीत की। इसके बाद सभी संबंधित छात्रों की मनोचिकित्सक से काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग और पूछताछ में सामने आया कि यह किसी तरह की आपसी चुनौती और देखा-देखी का परिणाम था। एक छात्र द्वारा हाथ काटने के बाद अन्य बच्चों ने भी वैसा ही किया।

CG School News: विशेष निगरानी रखने के दिए गए निर्देश

अधिकारियों के मुताबिक, यह किसी ट्रेंड या सोशल मीडिया से प्रभावित व्यवहार जैसा प्रतीत होता है, हालांकि इसकी पूरी पुष्टि अभी जांच का विषय है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह मामला बच्चों की आपसी नकल और बहादुरी दिखाने की मानसिकता से जुड़ा दिख रहा है। भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सभी स्कूलों को सतर्क रहने और विद्यार्थियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 06:39 pm

Published on:

18 Feb 2026 06:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG School News: सरकारी स्कूल के 35 बच्चों ने काटी अपनी कलाइयां, जांच में सामने आई चौंकाने वाली वजह

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: बायपास बना डेंजर जोन, 12 घंटे के भीतर हुई दूसरी घटना, बाइक सवार की मौत

dhamtari road accident news
धमतरी

पराली जलाने के मामले में धमतरी के 50 किसानों पर प्रकरण दर्ज, 30,000 तक जुर्माना और..

CG Farmer, parali news
धमतरी

2.50 लाख गैस उपभोक्ता अलर्ट! इस जिले में 30% ने नहीं कराई ई-केवायसी, कनेक्शन हो सकते हैं ब्लॉक

गैस कनेक्शन (photo-patrika)
धमतरी

कोबरा बटालियन हादसा! जवानों के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया गहरा शोक, हरसंभव सहयोग देने की घोषणा

Dharmatri Jawan Accident (photo source- Patrika)
धमतरी

धमतरी में भीषण सड़क हादसा: 201 कोबरा बटालियन के 3 जवानों की दर्दनाक मौत, ड्राइवर की भी गई जान, देखें Video

होली की खुशियां मातम में बदली (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.