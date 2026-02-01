CG School News: सरकारी स्कूल के 35 बच्चों ने काटी अपनी कलाइयां, जांच में सामने आई चौंकाने वाली वजह

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई। 16 फरवरी को टीम स्कूल पहुंची और अभिभावकों व शिक्षकों के साथ बैठक कर बच्चों से बातचीत की। इसके बाद सभी संबंधित छात्रों की मनोचिकित्सक से काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग और पूछताछ में सामने आया कि यह किसी तरह की आपसी चुनौती और देखा-देखी का परिणाम था। एक छात्र द्वारा हाथ काटने के बाद अन्य बच्चों ने भी वैसा ही किया।