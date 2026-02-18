Ayushman Bharat Scheme: अब स्वास्थ्य रिकॉर्ड होगा डिजिटल, आभा आईडी से मिलेगी त्वरित सुविधा

जिले में अब तक लगभग 5 लाख 60 हजार आभा आईडी का निर्माण किया जा चुका है। आभा आईडी बनवाने के लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। जिन नागरिकों के पास आधार कार्ड है, वे स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क कर या निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना आभा आईडी बनवा सकते हैं। आभा आईडी एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहता है।