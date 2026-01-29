सहकारी बैंक के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, NH-30 पर लगाया चक्काजाम

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि वे दूर-दराज के गांवों से किराया खर्च कर और अपना काम छोडक़र बैंक पहुंचते हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन की लापरवाही के कारण दिनभर इंतजार करने के बावजूद भुगतान नहीं हो पाता। किसानों का कहना है कि सुबह से शाम तक भूखे-प्यासे लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। चक्काजाम की सूचना मिलते ही फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय और तहसीलदार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे।