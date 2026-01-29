29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

सहकारी बैंक के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, NH-30 पर लगाया चक्काजाम

Chhattisgarh farmers protest: छत्तीसगढ़ के फरसगांव में सहकारी बैंक द्वारा धान की राशि के भुगतान में देरी से नाराज किसानों ने NH-30 पर चक्काजाम किया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 29, 2026

भुगतान में देरी से भडक़े किसान (photo source- Patrika)

भुगतान में देरी से भडक़े किसान (photo source- Patrika)

Chhattisgarh farmers protest: छत्तीसगढ़ के फरसगांव में सहकारी बैंक द्वारा धान की राशि के भुगतान में हो रही देरी से किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। बुधवार को नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे-30 पर बैंक के सामने चक्काजाम कर दिया। करीब 20 मिनट तक चले इस विरोध प्रदर्शन के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया।

Chhattisgarh farmers protest: किसानों को झेलनी पड़ रही पेरशानी

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि वे दूर-दराज के गांवों से किराया खर्च कर और अपना काम छोडक़र बैंक पहुंचते हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन की लापरवाही के कारण दिनभर इंतजार करने के बावजूद भुगतान नहीं हो पाता। किसानों का कहना है कि सुबह से शाम तक भूखे-प्यासे लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। चक्काजाम की सूचना मिलते ही फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय और तहसीलदार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे।

किसानों ने समाप्त किया चक्काजाम

Chhattisgarh farmers protest: अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जायज ठहराया और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। प्रशासन के भरोसे के बाद किसानों ने जाम समाप्त किया, जिसके पश्चात पुलिस ने यातायात बहाल कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी अभिनव उपाध्याय ने सहकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर भुगतान प्रक्रिया में आ रही तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने कहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 02:02 pm

Published on:

29 Jan 2026 02:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / सहकारी बैंक के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, NH-30 पर लगाया चक्काजाम
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: NH-30 पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक से टकराई कार, डॉक्टर की मौके पर मौत

नेशनल हाईवे 30 में डॉक्टर की मौत (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Paddy Procurement: मौसम बिगड़ा तो किसानों की फसल पर संकट, खुले में रखा धान हो सकता है खराब

किसानों की फसल हो सकती है बर्बाद (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG News: किसान परिवार के बेटे संजू मरकाम का बीएसएफ में चयन, बढ़ाया पूरे जिले का मान

Jaisalmer India-Pakistan border BSF
newsupdate

Sports News: बस्तर संभाग का इकलौता खिलाड़ी, जीवेश गाईन का अंडर-14 नेशनल क्रिकेट टीम में चयन

कोंडागांव का ‘नन्हा सितारा’ चमकेगा नेशनल पिच पर (photo source- Patrika)
कोंडागांव

कोंडागांव में धान खरीदी बंद? भड़के किसानों ने नेशनल हाईवे 30 किया जाम, देखें वीडियो

farmers protest in kondagaon
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.