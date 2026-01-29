सहकारी बैंक के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, NH-30 पर लगाया चक्काजाम

भुगतान में देरी से भडक़े किसान (photo source- Patrika)
Chhattisgarh farmers protest: छत्तीसगढ़ के फरसगांव में सहकारी बैंक द्वारा धान की राशि के भुगतान में हो रही देरी से किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। बुधवार को नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे-30 पर बैंक के सामने चक्काजाम कर दिया। करीब 20 मिनट तक चले इस विरोध प्रदर्शन के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया।
प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि वे दूर-दराज के गांवों से किराया खर्च कर और अपना काम छोडक़र बैंक पहुंचते हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन की लापरवाही के कारण दिनभर इंतजार करने के बावजूद भुगतान नहीं हो पाता। किसानों का कहना है कि सुबह से शाम तक भूखे-प्यासे लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। चक्काजाम की सूचना मिलते ही फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय और तहसीलदार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे।
Chhattisgarh farmers protest: अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जायज ठहराया और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। प्रशासन के भरोसे के बाद किसानों ने जाम समाप्त किया, जिसके पश्चात पुलिस ने यातायात बहाल कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी अभिनव उपाध्याय ने सहकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर भुगतान प्रक्रिया में आ रही तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने कहा।
