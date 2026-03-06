होली के रंग लगाने पहुंचे और बन गए दरिंदे! युवती को कमरे में ले जाकर गैंगरेप, चार आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद पीड़िता ने देर शाम ईरागांव थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में चार आरोपी शामिल थे, जिनमें दो बालिग और दो नाबालिग हैं। सभी आरोपियों से पुलिस बारीकी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।