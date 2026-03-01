इस जंगल में रातों-रात कट रहे पेड़, ग्रामीणों ने जताई मिलीभगत की आशंका, वन विभाग की निगरानी पर उठे सवाल

ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, बड़गई ग्राम से सटे जंगलों में रात के समय पेड़ों की कटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कीमती लकड़ियों को ट्रकों में भरकर बाहर ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि दुर्गम रास्तों से लकड़ी परिवहन होने के कारण इस गतिविधि को लेकर संदेह और गहरा गया है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगलों की सुरक्षा के लिए प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई आवश्यक है, ताकि बहुमूल्य वन संपदा को नुकसान से बचाया जा सके।