Breaking News: 800 ग्रामीणों ने मक्का प्लांट पर बोला धावा, कार-ट्रैक्टर समेत कई वाहनों में तोड़फोड़, इलाके में तनाव

बताया जा रहा है कि गुरुवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात करीब 700 से 800 ग्रामीण एकजुट होकर प्लांट परिसर पहुंच गए। पहले प्लांट का घेराव किया गया, लेकिन स्थिति जल्द ही बेकाबू हो गई और भीड़ ने वाहनों व अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालांकि ग्रामीणों का आक्रोश शांत नहीं हो सका। एहतियातन प्लांट के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, कुछ समय तक पुलिस जवानों को भी परिसर के भीतर जाने से रोका गया।