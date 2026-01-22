Paddy Procurement: मौसम बिगड़ा तो किसानों की फसल पर संकट, खुले में रखा धान हो सकता है खराब

किसानों की फसल हो सकती है बर्बाद (photo source- Patrika)
CG Paddy Procurement: सरोना तहसील के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति घोटीयावाही के धान उपार्जन केंद्र में धान उठाव न होने के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी शुरू हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक केंद्र से एक भी ट्रक धान का उठाव नहीं हो सका है। इससे मंडी परिसर में अव्यवस्था फैल गई है और धान रखने की जगह पूरी तरह भर चुकी है।
समिति प्रबंधक रामदेव कुंजाम ने बताया कि जब से धान खरीदी प्रारंभ हुई है, तब से लेकर अब तक कोई भी ट्रक धान नहीं ले गया है। मंडी परिसर में धान का भंडारण लगातार बढ़ रहा है और नई फसल लाने वाले किसानों के लिए जगह नहीं बची है। कुंजाम ने कहा कि बड़ी संख्या में किसान धान बेचने के लिए केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन जगह के अभाव में उनका धान तौलने और रखने में कठिनाई हो रही है। कई किसान सुबह से शाम तक परिसर में इंतजार कर रहे हैं।
धान उठाव न होने से किसान असमंजस में हैं और उनमें नाराजगी स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि उन्होंने शासन के निर्देशानुसार पंजीयन कराकर फसल तैयार की, लेकिन केंद्र की अव्यवस्था के कारण उन्हें बार-बार लौटना पड़ रहा है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है।
स्थानीय किसानों और समिति प्रबंधन ने प्रशासन से मांग की है कि घोटीयावाही उपार्जन केंद्र से शीघ्र धान उठाव शुरू कराया जाए और अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था की जाए। यदि समस्या का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है।
भानुप्रतापपुर: आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसानों ने आज भानुप्रतापपुर में धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी बढ़ाकर 28 फरवरी करने और किसानों के घर-घर जाकर किए जा रहे भौतिक सत्यापन को तत्काल बंद करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश सचिव हरेश चक्रधारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय सरकार लगातार तानाशाही फैसले ले रही है।
CG Paddy Procurement: किसानों पर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पटवारियों के माध्यम से किए जा रहे भौतिक सत्यापन से किसान मानसिक रूप से परेशान और भयभीत हैं। चक्रधारी ने कहा कि बड़ी संख्या में किसान अभी भी अपनी फसल धान बेचने से वंचित हैं, जबकि सरकार 31 जनवरी के बाद खरीदी बंद करने की तैयारी में है, जो किसानों के साथ गंभीर अन्याय है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष मेहर सिंह वट्टी ने कहा कि किसान पहले से आर्थिक संकट झेल रहे हैं।
इस प्रकार की कार्रवाई से उन्हें डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। जिला महासचिव शिव पोटाई ने सरकार से मांग की कि धान खरीदी की तिथि बढ़ाई जाए और घर-घर भौतिक सत्यापन तुरंत बंद किया जाए। धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को मजबूती से रखा।
मंडी में जगह की कमी के कारण धान खुले में रखने की नौबत आ रही है। यदि मौसम खराब हुआ या बारिश हुई, तो किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। किसानों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द धान उठाव की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी उपज सुरक्षित रहे।
