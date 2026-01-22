Paddy Procurement: मौसम बिगड़ा तो किसानों की फसल पर संकट, खुले में रखा धान हो सकता है खराब

समिति प्रबंधक रामदेव कुंजाम ने बताया कि जब से धान खरीदी प्रारंभ हुई है, तब से लेकर अब तक कोई भी ट्रक धान नहीं ले गया है। मंडी परिसर में धान का भंडारण लगातार बढ़ रहा है और नई फसल लाने वाले किसानों के लिए जगह नहीं बची है। कुंजाम ने कहा कि बड़ी संख्या में किसान धान बेचने के लिए केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन जगह के अभाव में उनका धान तौलने और रखने में कठिनाई हो रही है। कई किसान सुबह से शाम तक परिसर में इंतजार कर रहे हैं।