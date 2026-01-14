कोंडागांव में धान खरीदी बंद? भड़के किसानों ने नेशनल हाईवे 30 किया जाम, देखें वीडियो

प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित नहीं होने के कारण वे प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त की जाए और उनकी फसल की खरीद सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यात्री बसें, मालवाहक वाहन और निजी गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।