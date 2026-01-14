14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

कोंडागांव में धान खरीदी बंद? भड़के किसानों ने नेशनल हाईवे 30 किया जाम, देखें वीडियो

CG Farmers Protest: धान खरीदी नहीं होने से कोंडागांव में किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर विरोध प्रदर्शन के चलते यातायात ठप हो गया है…

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Chandu Nirmalkar

Jan 14, 2026

farmers protest in kondagaon

भड़के किसानों ने नेशनल हाईवे 30 किया जाम ( Photo - Patrika )

CG Farmers Protest: कोंडागांव जिले में धान खरीदी नहीं होने से किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला रहा है। नाराज किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 को बनिया गांव के पास बाधित कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। ( CG News ) किसानों का आरोप है कि लंबे समय से धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं के कारण उनकी उपज नहीं खरीदी जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

CG Farmers Protest: सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें

प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित नहीं होने के कारण वे प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त की जाए और उनकी फसल की खरीद सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यात्री बसें, मालवाहक वाहन और निजी गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

अपनी मांगों पर अड़े किसान

मौके पर बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए हैं और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। प्रशासन ने किसानों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक मार्ग पूरी तरह से बहाल नहीं हो सका था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 01:13 pm

Published on:

14 Jan 2026 01:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / कोंडागांव में धान खरीदी बंद? भड़के किसानों ने नेशनल हाईवे 30 किया जाम, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Dhan Kharidi: धान उठाव नहीं हुआ तो 19 जनवरी से सब बंद! प्रशासन को समिति कर्मचारियों की आखिरी चेतावनी

समिति कर्मचारियों का बड़ा ऐलान (photo source- Patrika)
कोंडागांव

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, पंचायत सचिव निलंबित, विभागीय जांच शुरू

पीएम आवास योजना में गड़बड़ी (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Scholarship 2025-26: छात्रों को मिला एक और मौका! पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आखिरी तिथि बढ़ी, देखें Details

CG Scholarship 2025-26: छात्रों को मिला एक और मौका! पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आखिरी तिथि बढ़ी, देखें Details
कोंडागांव

CG Road Accident: कोंडागांव में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप में जा टकराई बाइक, 2 भाईयों की मौत

कोंडागांव

Yogita Mandavi National Award: नक्सल प्रभावित बस्तर की बेटी योगिता बनी राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

बस्तर का मान बनीं योगिता (photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.