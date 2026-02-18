युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा दिन! 10वीं पास से ITI तक के लिए मौका, 980 पदों पर सीधी भर्ती…

CG Job Fair 2026: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। जिला प्रशासन द्वारा आज 18 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप के माध्यम से कुल 980 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।