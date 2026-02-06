CG News: ACB की बड़ी छापेमारी! कोंडागांव और अंबिकापुर में रिश्वतखोर अफसर-कर्मचारी गिरफ्तार

कोंडागांव में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में पोस्टेड क्लर्क सतीश सोढ़ी को ACB ने 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मिडिल स्कूल सरपंच पारा से रिटायर्ड टीचर सोनसिंह यादव अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए काफी समय से ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। आरोप है कि क्लर्क ने पेंशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के बदले उनसे 40,000 रुपये मांगे।