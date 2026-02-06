CG News: ACB की बड़ी छापेमारी! कोंडागांव और अंबिकापुर में रिश्वतखोर अफसर-कर्मचारी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में ACB का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी के तहत, एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने दो अलग-अलग जिलों में एक साथ बड़ी छापेमारी की। कोंडागांव और अंबिकापुर में की गई इन छापेमारी में सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के गंभीर मामले सामने आए।
कोंडागांव में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में पोस्टेड क्लर्क सतीश सोढ़ी को ACB ने 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मिडिल स्कूल सरपंच पारा से रिटायर्ड टीचर सोनसिंह यादव अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए काफी समय से ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। आरोप है कि क्लर्क ने पेंशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के बदले उनसे 40,000 रुपये मांगे।
परेशान होकर पीड़ित टीचर ने ACB में शिकायत की, जिसके बाद जगदलपुर से आई ACB टीम ने प्लान बनाकर जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत ली, टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि इसी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस में ACB की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले दो कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं।
CG News: दूसरी बड़ी कार्रवाई अंबिकापुर के गोधनपुर में हाउसिंग बोर्ड के डिविजनल ऑफिस में हुई। ACB टीम ने डिविजनल कमिश्नर पीसी अग्रवाल और क्लर्क अनिल सिंह को एक कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोप है कि कमिश्नर ने काम के बदले कॉन्ट्रैक्टर से 50,000 रुपये मांगे थे।
ACB ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ के लिए उन्हें अपने ऑफिस ले आई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच से और भी खुलासे हो सकते हैं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
