6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

CG News: ACB की बड़ी छापेमारी! कोंडागांव और अंबिकापुर में रिश्वतखोर अफसर-कर्मचारी गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोंडागांव में पेंशन के नाम पर घूस लेते बाबू को गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 06, 2026

छत्तीसगढ़ में ACB का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में ACB का बड़ा एक्शन (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी के तहत, एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने दो अलग-अलग जिलों में एक साथ बड़ी छापेमारी की। कोंडागांव और अंबिकापुर में की गई इन छापेमारी में सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के गंभीर मामले सामने आए।

CG News: पेंशन के नाम पर बुजुर्ग से मांगी जा रही थी रिश्वत

कोंडागांव में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में पोस्टेड क्लर्क सतीश सोढ़ी को ACB ने 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मिडिल स्कूल सरपंच पारा से रिटायर्ड टीचर सोनसिंह यादव अपनी पेंशन शुरू करवाने के लिए काफी समय से ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। आरोप है कि क्लर्क ने पेंशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के बदले उनसे 40,000 रुपये मांगे।

शिकायत के बाद बिछाया गया जाल, रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी

परेशान होकर पीड़ित टीचर ने ACB में शिकायत की, जिसके बाद जगदलपुर से आई ACB टीम ने प्लान बनाकर जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत ली, टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि इसी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस में ACB की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले दो कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं।

अंबिकापुर में हाउसिंग बोर्ड के अफसर और बाबू भी गिरफ्तार

CG News: दूसरी बड़ी कार्रवाई अंबिकापुर के गोधनपुर में हाउसिंग बोर्ड के डिविजनल ऑफिस में हुई। ACB टीम ने डिविजनल कमिश्नर पीसी अग्रवाल और क्लर्क अनिल सिंह को एक कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोप है कि कमिश्नर ने काम के बदले कॉन्ट्रैक्टर से 50,000 रुपये मांगे थे।

पूछताछ जारी, आगे और खुलासों की उम्मीद

ACB ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ के लिए उन्हें अपने ऑफिस ले आई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच से और भी खुलासे हो सकते हैं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 04:36 pm

Published on:

06 Feb 2026 04:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG News: ACB की बड़ी छापेमारी! कोंडागांव और अंबिकापुर में रिश्वतखोर अफसर-कर्मचारी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सहकारी बैंक के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, NH-30 पर लगाया चक्काजाम

भुगतान में देरी से भडक़े किसान (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Road Accident: NH-30 पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक से टकराई कार, डॉक्टर की मौके पर मौत

नेशनल हाईवे 30 में डॉक्टर की मौत (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Paddy Procurement: मौसम बिगड़ा तो किसानों की फसल पर संकट, खुले में रखा धान हो सकता है खराब

किसानों की फसल हो सकती है बर्बाद (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG News: किसान परिवार के बेटे संजू मरकाम का बीएसएफ में चयन, बढ़ाया पूरे जिले का मान

Jaisalmer India-Pakistan border BSF
newsupdate

Sports News: बस्तर संभाग का इकलौता खिलाड़ी, जीवेश गाईन का अंडर-14 नेशनल क्रिकेट टीम में चयन

कोंडागांव का ‘नन्हा सितारा’ चमकेगा नेशनल पिच पर (photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.