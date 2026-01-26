26 जनवरी 2026,

सोमवार

कोंडागांव

Road Accident: NH-30 पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक से टकराई कार, डॉक्टर की मौके पर मौत

Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशकाल थाना क्षेत्र के ग्राम गारका के पास कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में डॉक्टर राजीव भगत की दर्दनाक मौत हो गई।

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 26, 2026

नेशनल हाईवे 30 में डॉक्टर की मौत (photo source- Patrika)

नेशनल हाईवे 30 में डॉक्टर की मौत (photo source- Patrika)

Road Accident: केशकाल थाना इलाके के गरका गांव के पास नेशनल हाईवे 30 पर शुक्रवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ। लालुंगा से सुकमा जा रहे डॉ. राजीव भगत की कार एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि स्विफ्ट डिजायर कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई।

ड्राइवर डॉ. राजीव भगत की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर केशकाल पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद खराब कार के अंदर फंसे शव को बाहर निकाला।

Road Accident: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन बाद में उसे ठीक कर दिया गया। पुलिस फिलहाल हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

Updated on:

26 Jan 2026 01:31 pm

Published on:

26 Jan 2026 01:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Road Accident: NH-30 पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक से टकराई कार, डॉक्टर की मौके पर मौत

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

