Road Accident: NH-30 पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक से टकराई कार, डॉक्टर की मौके पर मौत

नेशनल हाईवे 30 में डॉक्टर की मौत (photo source- Patrika)
Road Accident: केशकाल थाना इलाके के गरका गांव के पास नेशनल हाईवे 30 पर शुक्रवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ। लालुंगा से सुकमा जा रहे डॉ. राजीव भगत की कार एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि स्विफ्ट डिजायर कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई।
ड्राइवर डॉ. राजीव भगत की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर केशकाल पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद खराब कार के अंदर फंसे शव को बाहर निकाला।
Road Accident: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन बाद में उसे ठीक कर दिया गया। पुलिस फिलहाल हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
कोंडागांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग