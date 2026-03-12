Keshkal Ghat Jam: केशकाल घाटी में 9 घंटे से लगा भयंकर जाम, कई किमी तक सैकड़ों वाहन फंसे, देखें Video

इधर खराब ट्रक को हटाने के लिए मैकेनिक को मौके पर बुलाया गया है और ट्रक की मरम्मत का काम जारी है। अधिकारियों का कहना है कि, पूरी तरह से जाम खुलने में अभी लगभग 5 से 6 घंटे का समय और लग सकता है। घाटी में जाम लगने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग रात से ही वाहनों में फंसे हुए हैं और गर्मी के बीच लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई है।