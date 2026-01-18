18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

Sports News: बस्तर संभाग का इकलौता खिलाड़ी, जीवेश गाईन का अंडर-14 नेशनल क्रिकेट टीम में चयन

Sports News: कोंडागांव जिले के फरसगांव क्षेत्र के 11 वर्षीय जीवेश गाईन का छत्तीसगढ़ स्कूल नेशनल क्रिकेट अंडर-14 टीम में चयन हुआ है।

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 18, 2026

कोंडागांव का ‘नन्हा सितारा’ चमकेगा नेशनल पिच पर (photo source- Patrika)

कोंडागांव का ‘नन्हा सितारा’ चमकेगा नेशनल पिच पर (photo source- Patrika)

Sports News: कहते हैं कि यदि हौसलों में उड़ान हो, तो छोटे से गांव की पगडंडियों से निकलकर भी आसमान छुआ जा सकता है। कोंडागांव जिले के फरसगांव क्षेत्र के 11 वर्षीय बालक जीवेश गाईन ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर जीवेश ने छत्तीसगढ़ स्कूल नेशनल क्रिकेट टीम (अंडर-14) में स्थान हासिल किया है।

वह राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जीवेश की यह सफलता क्षेत्र के अन्य उभरते खिलाडिय़ों के लिए प्रेरणा का नया अध्याय है। पूरा जिला उनके उज्ज्वल भविष्य और शानदार प्रदर्शन की कामना कर रहा है।

Sports News: बस्तर संभाग का इकलौता प्रतिनिधित्व

जीवेश की यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि वे पूरे बस्तर संभाग से चयनित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। पीएमश्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, फरसगांव में कक्षा सातवीं के छात्र जीवेश ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती।

पूरे जिले में हर्ष की लहर

Sports News: जीवेश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनके पिता रामकृष्ण गाईन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे बेटे के समर्पण और अनुशासन का परिणाम बताया। वहीं पीएमश्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य महावीर जायसवाल, विद्यालय के समस्त शिक्षकगण तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

जीवेश न केवल हमारे स्कूल, बल्कि पूरे बस्तर का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि वह जयपुर में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ टीम की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे- महावीर जायसवाल, प्राचार्य

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Jan 2026 02:25 pm

Published on:

18 Jan 2026 02:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Sports News: बस्तर संभाग का इकलौता खिलाड़ी, जीवेश गाईन का अंडर-14 नेशनल क्रिकेट टीम में चयन

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कोंडागांव में धान खरीदी बंद? भड़के किसानों ने नेशनल हाईवे 30 किया जाम, देखें वीडियो

farmers protest in kondagaon
कोंडागांव

CG Dhan Kharidi: धान उठाव नहीं हुआ तो 19 जनवरी से सब बंद! प्रशासन को समिति कर्मचारियों की आखिरी चेतावनी

समिति कर्मचारियों का बड़ा ऐलान (photo source- Patrika)
कोंडागांव

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, पंचायत सचिव निलंबित, विभागीय जांच शुरू

पीएम आवास योजना में गड़बड़ी (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Scholarship 2025-26: छात्रों को मिला एक और मौका! पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आखिरी तिथि बढ़ी, देखें Details

CG Scholarship 2025-26: छात्रों को मिला एक और मौका! पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आखिरी तिथि बढ़ी, देखें Details
कोंडागांव

CG Road Accident: कोंडागांव में दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप में जा टकराई बाइक, 2 भाईयों की मौत

कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.