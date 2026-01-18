Sports News: बस्तर संभाग का इकलौता खिलाड़ी, जीवेश गाईन का अंडर-14 नेशनल क्रिकेट टीम में चयन

कोंडागांव का ‘नन्हा सितारा’ चमकेगा नेशनल पिच पर (photo source- Patrika)
Sports News: कहते हैं कि यदि हौसलों में उड़ान हो, तो छोटे से गांव की पगडंडियों से निकलकर भी आसमान छुआ जा सकता है। कोंडागांव जिले के फरसगांव क्षेत्र के 11 वर्षीय बालक जीवेश गाईन ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर जीवेश ने छत्तीसगढ़ स्कूल नेशनल क्रिकेट टीम (अंडर-14) में स्थान हासिल किया है।
वह राजस्थान के जयपुर में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जीवेश की यह सफलता क्षेत्र के अन्य उभरते खिलाडिय़ों के लिए प्रेरणा का नया अध्याय है। पूरा जिला उनके उज्ज्वल भविष्य और शानदार प्रदर्शन की कामना कर रहा है।
जीवेश की यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि वे पूरे बस्तर संभाग से चयनित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। पीएमश्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, फरसगांव में कक्षा सातवीं के छात्र जीवेश ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती।
Sports News: जीवेश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनके पिता रामकृष्ण गाईन ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे बेटे के समर्पण और अनुशासन का परिणाम बताया। वहीं पीएमश्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य महावीर जायसवाल, विद्यालय के समस्त शिक्षकगण तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
जीवेश न केवल हमारे स्कूल, बल्कि पूरे बस्तर का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि वह जयपुर में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ टीम की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे- महावीर जायसवाल, प्राचार्य
बड़ी खबरेंView All
कोंडागांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग