Sports News: बस्तर संभाग का इकलौता खिलाड़ी, जीवेश गाईन का अंडर-14 नेशनल क्रिकेट टीम में चयन

Sports News: कहते हैं कि यदि हौसलों में उड़ान हो, तो छोटे से गांव की पगडंडियों से निकलकर भी आसमान छुआ जा सकता है। कोंडागांव जिले के फरसगांव क्षेत्र के 11 वर्षीय बालक जीवेश गाईन ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर जीवेश ने छत्तीसगढ़ स्कूल नेशनल क्रिकेट टीम (अंडर-14) में स्थान हासिल किया है।