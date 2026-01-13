धान उठाव नहीं हुआ तो 19 जनवरी से सब बंद! प्रशासन को समिति कर्मचारियों की आखिरी चेतावनी

संघ के अनुसार अब तक खरीदे गए धान का केवल 2.87 प्रतिशत ही उठाव हो पाया है, जिससे समिति प्रबंधन के साथ-साथ किसानों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि मौसम की बेरुखी के चलते उपार्जन केंद्रों में रखे धान के खराब होने की आशंका बढ़ गई है। इससे पहले भी संघ द्वारा एक दिन की खरीदी बाधित कर विरोध दर्ज कराया गया था, लेकिन उठाव की गति में कोई खास सुधार नहीं हुआ।