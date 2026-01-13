धान उठाव नहीं हुआ तो 19 जनवरी से सब बंद! प्रशासन को समिति कर्मचारियों की आखिरी चेतावनी

समिति कर्मचारियों का बड़ा ऐलान (photo source- Patrika)
CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने जिला प्रशासन को एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है। संघ ने कहा है कि यदि 18 जनवरी तक उपार्जन केंद्रों से खरीदे गए धान का उठाव नहीं किया गया, तो 19 जनवरी से धान खरीदी बाधित कर सभी समिति कर्मचारी बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे।
संघ के अनुसार अब तक खरीदे गए धान का केवल 2.87 प्रतिशत ही उठाव हो पाया है, जिससे समिति प्रबंधन के साथ-साथ किसानों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि मौसम की बेरुखी के चलते उपार्जन केंद्रों में रखे धान के खराब होने की आशंका बढ़ गई है। इससे पहले भी संघ द्वारा एक दिन की खरीदी बाधित कर विरोध दर्ज कराया गया था, लेकिन उठाव की गति में कोई खास सुधार नहीं हुआ।
CG Paddy Procurement: सोमवार को मसोरा धान खरीदी केंद्र में किसानों के हंगामे की सूचना पर तहसीलदार और जिला खाद्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसानों ने कहा कि लेम्पस में जगह नहीं होने से खरीदी प्रभावित हो रही है, इसलिए जल्द उठाव जरूरी है। बताया गया कि मसोरा केंद्र में अब तक 16,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है, जबकि केवल 500 क्विंटल का डीओ काटकर औपचारिकता निभाई गई है।
