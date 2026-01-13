Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी से फिर बढ़ेगी ठंड! इन जिलों में चलेगी शीतलहर, जानें मौसम अपडेट

Chhattisgarh Weather: हालांकि कई स्थानों पर सुबह देर तक घना कोहरा छा रहा है। राजधानी में भी हल्की धुंध छा रही है। माना एयरपोर्ट में 11.1 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा, जो लालपुर मौसम विज्ञान केंद्र से 2.3 डिग्री कम है। प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा अंबिकापुर रहा, लेकिन वहां पारा 5.3 डिग्री पर आ गया है। दुर्ग में रात का तापमान 10 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है।