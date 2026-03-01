सरकारी नौकरी का वादा अधूरा? भर्ती आंकड़ों पर उठे सवाल, कांग्रेस ने कहा- युवाओं के साथ धोखा…

Congress vs BJP: छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर सियासत तेज हो गई है। दीपक बैज ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 57 हजार पदों पर भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन अब केवल 5 हजार पदों पर भर्ती की अनुमति देना युवाओं के साथ सीधा धोखा है।