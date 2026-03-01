1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सरकारी नौकरी का वादा अधूरा? भर्ती आंकड़ों पर उठे सवाल, कांग्रेस ने कहा- युवाओं के साथ धोखा…

Congress vs BJP: रायपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर सियासत तेज हो गई है। दीपक बैज ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 57 हजार पदों पर भर्ती का वादा किया गया था

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 01, 2026

सरकारी नौकरी का वादा अधूरा? भर्ती आंकड़ों पर उठे सवाल, कांग्रेस ने कहा- युवाओं के साथ धोखा...(photo-patrika)

सरकारी नौकरी का वादा अधूरा? भर्ती आंकड़ों पर उठे सवाल, कांग्रेस ने कहा- युवाओं के साथ धोखा...(photo-patrika)

Congress vs BJP: छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर सियासत तेज हो गई है। दीपक बैज ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 57 हजार पदों पर भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन अब केवल 5 हजार पदों पर भर्ती की अनुमति देना युवाओं के साथ सीधा धोखा है।

Congress vs BJP: 33 हजार से 5 हजार तक पहुंचा आंकड़ा

कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनने के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इसके बाद बजट में मंत्री ओपी चौधरी ने 20 हजार पदों पर भर्ती की बात कही। बाद में मुख्यमंत्री ने 5 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की।

अब जारी आदेश में व्याख्याता (कंप्यूटर) और योग प्रशिक्षक के 146-146 पद घटाकर कुल 4,708 पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है। कांग्रेस ने इसे युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला निर्णय बताया है।

उम्र सीमा पार कर जाएंगे हजारों अभ्यर्थी”

दीपक बैज ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में देरी और संख्या में कटौती से हजारों विषय विशेषज्ञ अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर सकते हैं। इससे वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। उनका आरोप है कि सरकार की मंशा रोजगार देने की नहीं है, तभी अलग-अलग मंत्री अलग-अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं।

मोदी की गारंटी” पर भी सवाल

कांग्रेस ने “एक लाख सरकारी नौकरी” के वादे को लेकर भी सरकार को घेरा। बैज ने कहा कि दो साल में कम से कम 40 हजार युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में कथित त्रुटियों और विवादों का हवाला देते हुए कहा कि यह युवाओं को भ्रमित करने की रणनीति है। “सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का दावा करती है, लेकिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के चलते परिणाम अटक जाते हैं,” उन्होंने आरोप लगाया।

सियासी घमासान तेज

शिक्षक भर्ती को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बन सकता है, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Mar 2026 05:26 pm

Published on:

01 Mar 2026 05:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सरकारी नौकरी का वादा अधूरा? भर्ती आंकड़ों पर उठे सवाल, कांग्रेस ने कहा- युवाओं के साथ धोखा…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Public Holiday: छत्तीसगढ़ में 3 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे स्कूल-ऑफिस, बैंक

public holiday
रायपुर

होली पर तीन दिन बंद रहेगी जंगल सफारी

Holi Festival 2026: होली पर तीन दिन बंद रहेगी जंगल सफारी, 3 से 5 मार्च तक प्रवेश प्रतिबंध...(photo-patrika)
रायपुर

डायरी से डिजिटल मंच तक... आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम,

डायरी से डिजिटल मंच तक... आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम(photo-patrika)
Patrika Special News

कॉलोनी में हादसा: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई, मची अफरा-तफरी

car accident in raipur,
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 50 अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप! IAS-IPS-IFS अफसर जांच के दायरे में… कई मामलों में अनुमति लंबित

छत्तीसगढ़ में 50 अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप! IAS-IPS-IFS अफसर जांच के दायरे में... कई मामलों में अनुमति लंबित(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.