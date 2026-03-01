1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में 50 अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप! IAS-IPS-IFS अफसर जांच के दायरे में… कई मामलों में अनुमति लंबित

CG Corruption Case: रायपुर प्रदेश में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में आए करीब 50 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच प्रस्ताव लंबित पड़े हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 01, 2026

छत्तीसगढ़ में 50 अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप! IAS-IPS-IFS अफसर जांच के दायरे में... कई मामलों में अनुमति लंबित(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में 50 अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप! IAS-IPS-IFS अफसर जांच के दायरे में... कई मामलों में अनुमति लंबित(photo-patrika)

CG Corruption Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में आए करीब 50 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच प्रस्ताव लंबित पड़े हैं। इनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस स्तर के अफसर शामिल हैं। (EOW) और (ACB) ने कई मामलों में राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी है, लेकिन नौ अधिकारियों के खिलाफ अब तक अनुमति नहीं मिल पाई है। इससे जांच एजेंसियों की कार्रवाई ठप पड़ी है।

CG Corruption Case: नौ अफसरों पर कार्रवाई की अनुमति का इंतजार

ईओडब्ल्यू-एसीबी ने जिन मामलों में जांच की सिफारिश की है, वे महीनों से लंबित हैं।

  • आईएएस इफ्फत आरा: पाठ्यपुस्तक निगम में कागज खरीदी और परिवहन निविदा में अनियमितता (लंबित: 13 अप्रैल 2024 से)
  • आईएएस संजय अलंग: समाज कल्याण विभाग में निराश्रित राशि वितरण में गड़बड़ी (लंबित: 29 जनवरी 2025 से)
  • आईएएस सुधाकर खलखो: माटीकला बोर्ड में शासकीय धन के दुरुपयोग के आरोप
  • इसी तरह आईएफएस अधिकारियों—अनूप भल्ला, रमेश चंद्र दुग्गा, केके खेलवार, लक्ष्मण सिंह, चूड़ामणि और एसपी मशीह—के खिलाफ भी भ्रष्टाचार व गबन से जुड़े मामलों में अनुमति का इंतजार है।

कोयला और शराब घोटाले की आंच

प्रदेश में चर्चित कोयला घोटाले में जनवरी 2026 में आईएएस समीर बिश्नोई के खिलाफ जांच की स्वीकृति के बाद दायरा और बढ़ा है। किरण कौशल, भीम सिंह और जय प्रकाश मौर्य जैसे नाम भी जांच के घेरे में बताए जा रहे हैं। वहीं, शराब घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, अनिल टुटेजा और निरंजन दास पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। इन मामलों ने प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं।

स्वास्थ्य विभाग में निविदा विवाद

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सीजीएमएससी निविदा प्रकरण में भी जांच जारी है। आईएएस चंद्रकांत वर्मा, अभिजीत सिंह, सीआर प्रसन्ना और कार्तिकेय गोयल के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि निविदा प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई। राजस्व विभाग में पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर आईएएस रमेश शर्मा का नाम भी चर्चा में है।

पुलिस और वन विभाग भी जांच के दायरे में

महादेव एप सट्टा घोटाले ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाया है। आईपीएस अधिकारियों—आनंद छाबड़ा, अजय यादव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव और ओपी पाल—पर सट्टा प्रमोटरों को संरक्षण देने और अवैध वसूली के आरोपों की जांच चल रही है।

वन विभाग में नीलगिरी पौधा खरीदी और कैंपा मद के दुरुपयोग के मामलों में आईएफएस अरुण प्रसाद, एके बोआज और विवेक आचार्य समेत कई अफसरों के खिलाफ जांच की अनुमति फिलहाल लंबित है। इससे एजेंसियों की कार्रवाई सीमित हो गई है।

प्रशासनिक जवाबदेही पर उठे सवाल

लगातार लंबित स्वीकृतियों ने प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता पर बहस छेड़ दी है। विपक्ष जहां सरकार पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि सभी मामलों में विधिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाएगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि लंबित स्वीकृतियां कब मिलती हैं और क्या जांच एजेंसियां इन मामलों में निर्णायक कार्रवाई कर पाती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Mar 2026 01:29 pm

Published on:

01 Mar 2026 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में 50 अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप! IAS-IPS-IFS अफसर जांच के दायरे में… कई मामलों में अनुमति लंबित

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कालीबाड़ी चौक पर ‘मुंज्या’ की झलक, रायपुर में 20 से ज्यादा बिकीं प्रतिमाएं

फिल्मी अंदाज़ में होलिका दहन! कालीबाड़ी चौक पर ‘मुंज्या’ की झलक, रायपुर में 20 से ज्यादा बिकीं प्रतिमाएं(photo-patrika)
रायपुर

Hatia-LTT Holi Special: होली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, हटिया-एलटीटी के बीच स्पेशल ट्रेन के 2-2 फेरे

होली पर रेलवे की सौगात (photo source- Patrika)
रायपुर

Jail Jammer Upgrade: प्रदेश के सभी जेलों में 2G जैमर होंगे अपग्रेड, नई तकनीक से मोबाइल सिग्नल पर लगेगी रोक

जेलों में जैमर को करेंगे अपग्रेड (photo source- Patrika)
रायपुर

बदल रहा है मौसम का मिजाज, तापमान 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार, जानिए कैसा रहेगा आज का हाल?

4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान (photo source- Patrika)
रायपुर

महादेवबुक पार्ट-2 मामले में बड़ा खुलासा, विदेशी करेंसी में घूम रही थी सट्टे की रकम, दुबई से रायपुर-गोवा तक फैला सिंडिकेट

महादेवबुक सट्टा पार्ट-2 (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.