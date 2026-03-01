Jail Jammer Upgrade: प्रदेश के सभी जेलों में 2G जैमर होंगे अपग्रेड, नई तकनीक से मोबाइल सिग्नल पर लगेगी रोक

बता दें कि प्रदेश की जेलों में 2005-2006 में मोबाइल के जैमर लगाए गए हैं। उस समय स्मार्ट मोबाइल नहीं होने के कारण जैमर के कारण नेटवर्क नहीं मिलता था। रायपुर जेल में लगा जैमर इतना असरदार था कि आंबेडकर अस्पताल से लेकर जेल मुख्यालय और आसपास के इलाके में मोबाइल की फ्रिकवेंसी नहीं मिलती थी। इसकी शिकायत मिलने पर उसकी फ्रिकवेंसी को कम किया गया था। लेकिन, समय के साथ मोबाइल के अपडेट होते ही अब पुराने जैमर नाकाम साबित हो रहे हैं।