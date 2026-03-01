1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Jail Jammer Upgrade: प्रदेश के सभी जेलों में 2G जैमर होंगे अपग्रेड, नई तकनीक से मोबाइल सिग्नल पर लगेगी रोक

Jail Jammer Upgrade: प्रदेश की सभी जेलों में लगे पुराने 2G मोबाइल जैमर को अपग्रेड करने की तैयारी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल और पुणे की यरवदा जेल की तर्ज पर नई तकनीक से लैस जैमर लगाए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 01, 2026

जेलों में जैमर को करेंगे अपग्रेड (photo source- Patrika)

जेलों में जैमर को करेंगे अपग्रेड (photo source- Patrika)

Jail Jammer Upgrade: दिल्ली की तिहाड़ और पुणे की यरवदा की तर्ज पर प्रदेश की सभी जेलों में मोबाइल जैमर लगाए जाएंगे। इसके लिए जेल मुख्यालय के अधिकारी कवायद में जुटे हैं। वर्षों पुराने 2जी जैमर को अपडेट और फ्रिक्वेंसी को रोकने के लिए नई तकनीक की जानकारी जुटाई जा रही है। ताकि जेल के भीतर से चोरी-छिपे मोबाइल का उपयोग करने वाले कैदियों को रोका जा सके।

Jail Jammer Upgrade: अब पुराने जैमर नाकाम साबित हो रहे

जेल के भीतर इसका उपयोग करने, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था। लगातार इसकी शिकायत मिलने के बाद 2जी और 3जी जैमर को 4 और 5जी वाली तकनीक में बदलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए मोबाइल कंपनी के एक्सपर्ट की मदद लेने की तैयारी चल रही है।

बता दें कि प्रदेश की जेलों में 2005-2006 में मोबाइल के जैमर लगाए गए हैं। उस समय स्मार्ट मोबाइल नहीं होने के कारण जैमर के कारण नेटवर्क नहीं मिलता था। रायपुर जेल में लगा जैमर इतना असरदार था कि आंबेडकर अस्पताल से लेकर जेल मुख्यालय और आसपास के इलाके में मोबाइल की फ्रिकवेंसी नहीं मिलती थी। इसकी शिकायत मिलने पर उसकी फ्रिकवेंसी को कम किया गया था। लेकिन, समय के साथ मोबाइल के अपडेट होते ही अब पुराने जैमर नाकाम साबित हो रहे हैं।

Jail Jammer Upgrade: इस तरह की योजना

जेलों में कैदियों द्वारा मोबाइल के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए बरसों पुराने जैमर को कॉल ब्लॉङ्क्षकग (टीसीबीपीएस) तकनीक से अपग्रेड करने पर विचार चल रहा है। नए जैमर केवल जेल परिसर के भीतर ही वाइस कॉल और नेटवर्क ब्लॉक करें। आसपास के रिहायशी इलाकों में मोबाइल नेटवर्क बाधित करने से रोका जा सकें।

जेलों में मोबाइल नेटवर्क को रोकने के लिए जैमर के संबंध में तकनीकी जानकारी जुटाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद चल रही है- हिमांशु गुप्ता, डीजी जेल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 09:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Jail Jammer Upgrade: प्रदेश के सभी जेलों में 2G जैमर होंगे अपग्रेड, नई तकनीक से मोबाइल सिग्नल पर लगेगी रोक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बदल रहा है मौसम का मिजाज, तापमान 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार, जानिए कैसा रहेगा आज का हाल?

4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान (photo source- Patrika)
रायपुर

महादेवबुक पार्ट-2 मामले में बड़ा खुलासा, विदेशी करेंसी में घूम रही थी सट्टे की रकम, दुबई से रायपुर-गोवा तक फैला सिंडिकेट

महादेवबुक सट्टा पार्ट-2 (photo source- Patrika)
रायपुर

Crime News: अवैध संबंध में पति बना रोड़ा, पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार

अवैध संबंध में रोड़ा बने रहे पति की हत्या (photo source- Patrika)
रायपुर

CM साय ने रायपुर में ‘बिगेस्ट भजन क्लबिंग’ में की शिरकत, युवाओं को दिया अध्यात्म से जुड़ने का संदेश, देखें Video…

‘बिगेस्ट भजन क्लबिंग’ (photo source- Patrika)
रायपुर

Kisan Samman Yojana: होली से पहले किसानों को मिली बड़ी सौगात! खातों में ट्रांसफर हुए 10,324 करोड़ रुपए

किसानों को मिली बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.