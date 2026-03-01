महादेवबुक पार्ट-2 मामले में बड़ा खुलासा, विदेशी करेंसी में घूम रही थी सट्टे की रकम, दुबई से रायपुर-गोवा तक फैला सिंडिकेट

आरोपियों के पास से नकद 24 हजार 600 रुपए, 5 लैपटॉप, 1 टैब, 58 मोबाइल फोन/आईफोन, विभिन्न बैंकों के 12 एटीएम कार्ड, 3 राउटर, 4 पासबुक तथा बलेनो कार सीजी 12 बीएम 9660 बरामद हुआ है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि प्रतीक और शैंकी का दुबई आना-जाना था। दोनों ने महादेवबुक सट्टा के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के एजेटों से 35 लाख रुपए में पैनल खरीदा। इसके बाद रायपुर और गोवा में चलाते थे। करीब 2 साल से गोवा में अलग-अलग कॉलोनी व फ्लैट में सट्टा चलवाते थे।