बदल रहा है मौसम का मिजाज, तापमान 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार, जानिए कैसा रहेगा आज का हाल?

शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस माना (रायपुर) में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस Ambikapur में रिकॉर्ड हुआ। पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा। मौसम वैज्ञानिक एच.पी. चंद्रा के अनुसार, पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक एक ऊपरी हवा का चक्रीय परिसंचरण सक्रिय है। वहीं, इससे जुड़ी एक द्रोणिका पश्चिम मध्य प्रदेश से होते हुए विदर्भ तक करीब 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है।