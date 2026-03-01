CM साय ने रायपुर में ‘बिगेस्ट भजन क्लबिंग’ में की शिरकत, युवाओं को दिया अध्यात्म से जुड़ने का संदेश, देखें Video…

Bigest Bhajan Clubbing: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने राजधानी Raipur स्थित Sardar Balbir Singh Juneja Indoor Stadium में आयोजित माधवास रॉक बैंड के “बिगेस्ट भजन क्लबिंग” कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आधुनिक अंदाज़ में प्रस्तुत भजन संध्या युवाओं को आध्यात्मिकता से जोड़ने का एक प्रेरणादायक प्रयास है। उनका मानना है कि युवा वर्ग ही देश की असली ताकत है और ऐसे आयोजन उन्हें भारतीय संस्कृति और मूल्यों के करीब लाते हैं।