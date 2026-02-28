अन्नदाताओं की ‘हैप्पी होली’, मुख्यमंत्री साय ने किसानों के खातों में डाले 10 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए

CG News: सीएम विष्णुदेव साय ने रिमोट का बटन दबाकर किसानों के खातों में 10 हजार 324 करोड़ की राशि अंतरित की है। बिलासपुर के ग्राम रहगी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय ने जिले को विकास को नई गति देते हुए बिल्हा विकासखंड के रहंगी में आयोजित वृहद किसान सम्मेलन में 263.17 करोड़ रुपये की लागत से 89 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 7 कार्यों का लोकार्पण तथा 82 कार्यों का शिलान्यास शामिल है, जिससे क्षेत्रवासियों को तत्काल लाभ मिलेगा। साथ ही 247.18 करोड़ रुपये की लागत के 82 नए विकास कार्यों का शिलान्यास कर भविष्य की विकास योजनाओं की मजबूत नींव रखी।