CGPSC भर्ती विवाद में बड़ी राहत, हाईकोर्ट के फैसले के बाद चयनित 11 डिप्टी कलेक्टरों की जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू

CGPSC Selected Candidates: छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 भर्ती मामले में हाई कोर्ट के अहम फैसले के बाद राज्य सरकार ने डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित 11 अभ्यर्थियों की जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिनके खिलाफ सीबीआई अब तक कोई ठोस सबूत या चालान पेश नहीं कर पाई है। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को 60 दिनों के भीतर जॉइनिंग कराने का निर्देश दिया।