Entrance Examinations: छत्तीसगढ़ में लगातार 39 दिन चलेगी परीक्षाएं, 224 पदों पर भर्ती के लिए जल्दी करे आवेदन

Entrance Examinations: @अनुराग सिंह। राज्य में अभी प्रवेश परीक्षाओं का दौर जारी है। व्यापमं की वेबसाइट के अनुसार, इन दो माह में एक भर्ती परीक्षा के अलावा सभी प्रवेश परीक्षाएं होंगी। जो 21 जून तक चलेंगी। इस सप्ताह 14 मई को ही पीईटी और एमएससी प्रवेश परीक्षा के एग्जाम्स होंगे। व्यापमं की परीक्षाओं में एक अलग बात यह भी नजर आई कि एक ही दिन में दो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। वो भी गुरुवार को। पिछले गुरुवार को प्री पॉलिटेक्निक और प्री एमसीए परीक्षा हुई थी और इस सप्ताह भी दो परीक्षाएं होंगी।