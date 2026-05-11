Chhattisgarh Job Update: असिस्टेंट इंजीनियर के 46 पदों पर होगी भर्ती, 13 मई से कर सकते है आवेदन

आईआईटी भिलाई में नाॅन टिचिंग पोजिशन की भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है। इसमें विभिन्न 47 विभिन्न पदों की भर्ती की जाएगी। इच्छूक अभ्यर्थी 18 मई तक आवेदन कर सकते है। इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2, जूनियर सुपरिटेंडेंट के 4, जूनियर असिस्टेंट के 15, टेक्निकल ऑफिसर के 2, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 1, मेडिकल ऑफिसर के 1, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के 3, जूनियर स्पोर्टस ऑफिसर के 1, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 14 और जूनियर मैकेनिक के 4 पदों की भर्ती की जाएगी।