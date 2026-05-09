Agniveer Bharti 2026: अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन नि:शुल्क प्रशिक्षण, जल्दी करें आवेदन

जानकारी के अनुसार अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत जून 2026 में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण मानी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने समय रहते युवाओं को व्यवस्थित और विषयवार तैयारी कराने की योजना बनाई है ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को भी प्रतियोगी माहौल और मार्गदर्शन मिल सके। प्रशासन द्वारा 4 मई से ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। प्रशिक्षण पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले युवा घर बैठे तैयारी कर सकेंगे।