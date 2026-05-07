छत्तीसगढ़ के इस मेडिकल कॉलेज में संविदा भर्ती शुरू, 16 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, जानें आवेदन की तारीख

मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति शुरू होना इस बात का संकेत है कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा मिलने वाली है। कॉलेज के शुरू होने से न केवल बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर यह भर्ती प्रक्रिया कबीरधाम जिले के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है जो आने वाले समय में स्वास्थ्य और रोजगार दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।