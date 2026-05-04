फटे कपड़ो में मिली महिला की लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। लोहारा थाना क्षेत्र के सिंगारपुर गांव के पास रविवार रात एक महिला का शव नग्न अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक आशंका है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।