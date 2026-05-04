फटे कपड़ो में मिली महिला की लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

फटे कपड़ो में मिली महिला की लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस(photo-patrika)
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। लोहारा थाना क्षेत्र के सिंगारपुर गांव के पास रविवार रात एक महिला का शव नग्न अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक आशंका है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
रविवार देर रात स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के पास एक महिला का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए गए, वहीं आसपास के क्षेत्र को भी घेराबंदी कर जांच शुरू की गई।
प्रारंभिक जांच में महिला के सिर पर गहरी चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की पुष्टि की आशंका और मजबूत हो रही है। वहीं महिला का शव नग्न अवस्था में मिलने के कारण दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महिला की पहचान करने में जुटी हुई है। फिलहाल मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के गांवों और थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगाल रही है, ताकि महिला की पहचान हो सके।
पुलिस टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही इलाके में संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंचा जा सके।
महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण और दुष्कर्म की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना के बाद सिंगारपुर और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। लोग इस जघन्य वारदात से सहमे हुए हैं और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
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