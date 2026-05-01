PMFME Scheme: खाद्य उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका, 35% अनुदान के साथ 10 लाख तक सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का उद्देश्य स्थानीय खाद्य उत्पादों को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़कर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से जिले के उद्यमी इस योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को परियोजना की कुल लागत का 35 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान हैए जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है। इसका लाभ व्यक्तिगत उद्यमियों के साथ ही स्वयं सहायता समूहों को भी मिलेगा।