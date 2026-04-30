रोटी मांगने पर विवाद, सनकी नाती ने टांगिया से दादी की कर दी हत्या, फैली सनसनी

जानकारी के अनुसार ग्राम कोको में यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक नाती ने अपनी ही दादी की बेरहमी से धारदार टंगिया से हत्या कर दी। हत्या की वजह रोटी को लेकर बताई जा रही है। आरोपी जितेंद्र पात्रे (30 वर्ष) कि अपनी दादी बुधन बाई पात्रे (80 वर्ष) से रोटी मांगने को लेकर विवाद हुआ। वहीं कुछ ही देर में खौफनाक वारदात को बदल गया। गुस्से में आकर आरोपी ने दादी के सिर पर टांगिया से वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।