शादी से 10 दिन पहले कांग्रेस नेता गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड ने लगाया रेप का आरोप, बोलीं- 10 साल तक बनाए संबंध

पीड़िता का कहना है कि 6 मार्च 2021 को आरोपी ने एक इकरारनामा तैयार कराया और आर्य समाज में शादी करने का दावा किया, लेकिन सामाजिक रूप से विवाह नहीं किया। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि हाल ही में 12 फरवरी 2026 को रायपुर के एक होटल में भी आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए। अब आरोपी किसी अन्य लडक़ी से शादी करने की तैयारी कर रहा है और पीडि़ता को धमकी दे रहा है कि यदि उसने शिकायत की तो उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। पीडि़ता ने अपने आवेदन में गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उसने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।