27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

शादी से 10 दिन पहले कांग्रेस नेता गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड ने लगाया रेप का आरोप, बोलीं- 10 साल तक बनाए संबंध

Kawardha Rape case: किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रवि चंद्रवंशी पर उसकी गर्लफ्रेंड ने लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया है..

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

Apr 27, 2026

congress leader arrested

किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रवि गिरफ्तार ( Photo - Patrika )

Kawardha Rape case: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता रवि चंद्रवंशी को पुलिस ने रेप के मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि 7 मई को शादी होने वाली थी। इसी सिलसिले में वह शादी का कार्ड बांट रहा था। वहीं जांच में जुटी पुलिस ने कांग्रेस नेता को रायपुर से पकड़ा। कवर्धा थाने में दर्ज शिकायत में उसकी गर्लफ्रेंड ने जिला किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रवि चंद्रवंशी पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने और बाद में शादी से इनकार करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता ने महिला थाना में लिखित आवेदन दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

Kawardha Rape case: 10 साल से बनाए संबंध

कवर्धा महिला थाना में मामले की शिकायत हुई। डीएसपी आशीष शुक्ला ने बताया कि पीड़िता के अनुसार रवि से उसकी पहचान करीब 10 वर्ष पहले पांडातराई क्षेत्र में पढ़ाई के दौरान रवि चंद्रवंशी से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत हुई जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखकर उसे अपने झांसे में लिया और 15 अगस्त 2016 को पहली बार उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। आवेदन में यह भी उल्लेख है कि इसके बाद आरोपी ने कई बार अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए। जब भी महिला शादी की बात करती आरोपी समाज और परिवार का हवाला देकर टालता रहा।

आर्य समाज में शादी का दावा

पीड़िता का कहना है कि 6 मार्च 2021 को आरोपी ने एक इकरारनामा तैयार कराया और आर्य समाज में शादी करने का दावा किया, लेकिन सामाजिक रूप से विवाह नहीं किया। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि हाल ही में 12 फरवरी 2026 को रायपुर के एक होटल में भी आरोपी ने उसके साथ संबंध बनाए। अब आरोपी किसी अन्य लडक़ी से शादी करने की तैयारी कर रहा है और पीडि़ता को धमकी दे रहा है कि यदि उसने शिकायत की तो उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। पीडि़ता ने अपने आवेदन में गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उसने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस नेता रायपुर से गिरफ्तार

पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। शनिवार की शाम को जिला किसान कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष रवि चंद्रवंशी को रायपुर से गिरफ्तार कर कवर्धा लाया गया। रवि चंद्रवंशी की कुछ दिनों के बाद ही शादी होने वाली थी, जिसके चलते वह कार्ड वितरण और खरीदारी के लिए रायपुर गया था। महिला थाना में आरोपी के विरूद्ध धारा 69, 86, 296, 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 12:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / शादी से 10 दिन पहले कांग्रेस नेता गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड ने लगाया रेप का आरोप, बोलीं- 10 साल तक बनाए संबंध

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कवर्धा से भागा, रायपुर में पकड़ा गया- शादी से पहले कांग्रेस नेता गिरफ्तार, जानें मामला…

शादी से पहले कांग्रेस नेता गिरफ्तार (photo source- Patrika)
कवर्धा

क्लीनिक की आड़ में सट्टा कारोबार! पुलिस ने तोड़ी बड़ी चेन, रायपुर से दबोचा गया मुख्य सरगना

ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क (photo source- Patrika)
कवर्धा

CG Vyapam: मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का समय बदला, 26 अप्रैल को होगा एग्जाम, पढ़ें जरूरी दिशा-निर्देश

CG Vyapam Exam
कवर्धा

CG News: कवर्धा को जाम से राहत, नए बायपास पर जल्द दिल्ली में अंतिम मुहर, जमीन दलालों से किसानों को चेतावनी

बायपास पर तेज हलचल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

Tendu Leaf Collection: मई के पहले हफ्ते से इस जिले में तेंदूपत्ता खरीदी, 5500 रुपए प्रति बोरा, रिकॉर्ड टूटने के आसार

तेंदूपत्ता (photo-patrika)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.