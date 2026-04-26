Raigarh Rape Case: शादी से पहले सुहागरात, रेलवे का जूनियर इंजीनियर दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार

इस पर आरोपी जूनियर इंजीनियर पटनायक के खिलाफ अपराध क्रमांक 82/ 26 दर्ज किया गया है। इससे पहले उस युवती के परिजनों ने डीआरएम कार्यालय में आकर 8 अप्रैल को हंगामा खड़ा किया था। इस संबंध में इस माह 9 अप्रैल को जूनियर इंजीनियर पटनायक ने लिखित आवेदन अपने वरिष्ठ अधिकारी रेल मंडल विद्युत इंजीनियर को देकर उल्लेखित किया कि 9 फरवरी 2026 को उसकी सगाई युवती से हुई थी।