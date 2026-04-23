Crime News: भाजपा पार्षद के भाई को जमकर पीटा, डीजे गाड़ी हटाने को कहा तो वारदात को दिया अंजाम, थाने में हंगामा

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 31 की भाजपा पार्षद त्रिनिषा चौहान मंगलवार रात अपने परिवार के साथ देवांगन धर्मशाला में एक शादी कार्यक्रम से लौट रही थीं। वापस लौटते समय मेन रोड पर कुछ युवकों ने डीजे की गाड़ी सडक़ पर खड़ी कर रखी थी। जब पार्षद के भाई ने गाड़ी हटाने को कहा, तो इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। 5-7 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया।