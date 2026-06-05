छत्तीसगढ़ में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 746 हुई, नाबालिग भी मिले, स्वास्थ्य विभाग हैरान

इसके बाद वर्ष 2024 में 125 और वर्ष 2025 में 193 नए मामले सामने आए। वर्ष 2022 से पहले के मामलों को मिलाकर मार्च 2026 तक जिले में एचआईवी मरीजों की कुल संख्या 691 थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर 746 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बात का स्वीकार कर रहे हैं विभाग का यह सेशन वर्ष 2026-27 अप्रैल से शुरू हुआ है और इस नए सेशन में 18 नए मरीज पाए गए हैं। बढ़ते मामलों को देखकर स्वास्थ्य विभाग भी हैरान है।