5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

छत्तीसगढ़ में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 746 हुई, नाबालिग भी मिले, स्वास्थ्य विभाग हैरान

HIV Patients in Raigarh: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एचआईवी संक्रमण के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 746 पहुंच गई है...

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Jun 05, 2026

Chhattisgarh HIV Cases

रायगढ़ में HIV विस्फोट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Chhattisgarh HIV Cases: रायगढ़ जिले में एचआईवी के सक्रिय मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। कुल सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढक़र 746 हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनिल जगत ने सक्रिय मरीजों की संख्या 746 होने की पुष्टि की है। एचआईवी के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2022 में 77 नए मरीज मिले थे, जबकि वर्ष 2023 में भी यह संख्या 77 ही रही।

इसके बाद वर्ष 2024 में 125 और वर्ष 2025 में 193 नए मामले सामने आए। वर्ष 2022 से पहले के मामलों को मिलाकर मार्च 2026 तक जिले में एचआईवी मरीजों की कुल संख्या 691 थी। अब यह आंकड़ा बढ़कर 746 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बात का स्वीकार कर रहे हैं विभाग का यह सेशन वर्ष 2026-27 अप्रैल से शुरू हुआ है और इस नए सेशन में 18 नए मरीज पाए गए हैं। बढ़ते मामलों को देखकर स्वास्थ्य विभाग भी हैरान है।

नाबालिग बच्चों में भी मामले

इन नए मामलों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी एचआईवी संक्रमित पाया गया है। ऐसे में इनकी संख्या बढक़र करीब 16 हो गई है, जबकि इसका आंकड़ा इससे पहले 13 ही था। इसमें तीन नए केस सामने आए हैं।

विशेष निगरानी की तैयारी

एचआईवी संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य स्लम बस्तियों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी की तैयारी कर रहा है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शनों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में संक्रमण के मामले और बढ़ सकते हैं।

अनिल जगत, सीएचएमओ, रायगढ़ के मुताबिक, जिले में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 746 है। इस सेशन यानी वर्ष 2026 अप्रैल से अब तक 18 नए एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिले हैं।

क्या है AIDS के लक्षण?


1-त्वचा का रंग खराब होना
2-अत्याधिक थकान
3-तेज बुखार
4-तेजी से वजन कमी
5-मुंह या जननांगों पर छाले

क्या AIDS छुआछूत की बीमारी है?


नहीं, एड्स (AIDS) छुआछूत की बीमारी नहीं है। एचआईवी (HIV), जो एड्स का कारण बनता है, केवल कुछ विशेष तरीकों से फैलता है और यह सामान्य दैनिक संपर्क से नहीं फैलता।

कैसे नहीं फैलता एड्स?

-हाथ मिलाने, गले लगाने, या छूने से।
-खाने-पीने के बर्तन, पानी, या भोजन साझा करने से।
-खांसने, छींकने, या हवा में सांस लेने से।
-मच्छर या अन्य कीड़ों के काटने से।
-स्विमिंग पूल, शौचालय, या बिस्तर साझा करने से।
-पसीने, आंसू, या लार से।

कैसे फैलता है एचआईवी?

-संक्रमित रक्त चढ़ाने या सुई साझा करने से।
-असुरक्षित यौन संबंध (गर्भनिरोधक का उपयोग न करना)।
-गर्भावस्था, प्रसव, या स्तनपान के दौरान।
-संक्रमित सुइयों या उपकरणों से।

Health Alert: सॉफ्ट ड्रिंक का मीठा जहर, बच्चों में बढ़ा टाइप-2 डायबिटीज का खतरा, रायपुर के अस्पतालों में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

ये भी पढ़ें
Health Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Jun 2026 07:23 am

Published on:

05 Jun 2026 07:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / छत्तीसगढ़ में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 746 हुई, नाबालिग भी मिले, स्वास्थ्य विभाग हैरान

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Fraud Case: शादी के बाद पति से 22.63 लाख की धोखाधड़ी, रायगढ़ में पत्नी समेत ससुराल पक्ष पर FIR

Fraud Case
रायगढ़

Raigarh Trainee SI: रायगढ़ को मिले 18 नए सब इंस्पेक्टर , SSP ने बताया पुलिसिंग का असली मतलब

Raigarh Trainee SI
रायगढ़

बैंक बना आग का गोला! मिनटों में कंप्यूटर और अहम दस्तावेज जल कर खाक, अब तिजोरी पर टिकी सबकी नजर

Raigarh Bank Fire Incident
रायगढ़

Baby Elephant Death: नदी में नहाने पंहुचा 50 हाथियों का दल, पानी में डूबने से बेबी एलिफेंट की मौत

Baby Elephant Death
रायगढ़

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1.77 करोड़ की ठगी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव समेत दर्जनभर लोग बने शिकार

Raigarh Fraud Case
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.