Health Alert: सॉफ्ट ड्रिंक का मीठा जहर, बच्चों में बढ़ा टाइप-2 डायबिटीज का खतरा, रायपुर के अस्पतालों में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

बच्चों में बढ़ा टाइप-2 डायबिटीज का खतरा (photo AI)
Health Alert: गर्मी के मौसम में बच्चों के हाथों में कोल्ड ड्रिंक और फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें आम नजर आती हैं, लेकिन यही मीठे पेय अब बच्चों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। रायपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कम उम्र के बच्चों और किशोरों में टाइप-2 डायबिटीज के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक शुगर वाले सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड, मोबाइल-टीवी की लत और शारीरिक गतिविधियों की कमी बच्चों को कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रही है।
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