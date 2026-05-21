LED लाइट्स से तो नहीं बिगाड़ रही है आपकी फर्टिलिटी? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर और क्या है इसका विज्ञान

क्या रात की रोशनी बन रही है इनफर्टिलिटी की वजह? (Photo : AI Generated)
LED Lights affects Women fertility: कितना अजीब है ना, आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारा सूरज से नाता कम और आर्टिफिशियल लाइट से ज्यादा हो गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और घर में लगी चमचमाती एलईडी (LED) लाइट्स के घेरे में रहते हैं। इसके अलावा, बदलते वर्क कल्चर के कारण लाखों महिलाएं आज नाइट शिफ्ट (Night Shift) या रोटेशनल शिफ्ट में काम कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के समय स्क्रीन और इन LED लाइट्स से निकलने वाली तेज रोशनी आपकी सेहत को सिर्फ थका ही नहीं रही, बल्कि आपके मां बनने के सपने (Fertility) पर भी गहरा असर डाल रही है ?
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