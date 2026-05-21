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Patrika Special News

LED लाइट्स से तो नहीं बिगाड़ रही है आपकी फर्टिलिटी? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर और क्या है इसका विज्ञान

LED Lights affects Women fertility: क्या LED लाइट और मोबाइल की रोशनी महिलाओं में इनफर्टिलिटी की वजह बन रही है? जानिए डॉक्टर मेघा .एस. शास्त्री से कैसे नाइट शिफ्ट और ब्लू लाइट बॉडी क्लॉक को बिगाड़कर मेलाटोनिन हार्मोन को रोकते हैं, जिससे पीरियड्स अनियमित होते हैं और एग क्वालिटी खराब होती है। इस गंभीर समस्या, मिसकैरेज के बढ़ते खतरे और इससे बचने के आसान उपायों को जानिए।

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भारत

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Chitra Badoliya

May 21, 2026

LED Lights Infertility rate Motherhood Periodic Cycle

क्या रात की रोशनी बन रही है इनफर्टिलिटी की वजह? (Photo : AI Generated)

LED Lights affects Women fertility: कितना अजीब है ना, आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारा सूरज से नाता कम और आर्टिफिशियल लाइट से ज्यादा हो गया है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और घर में लगी चमचमाती एलईडी (LED) लाइट्स के घेरे में रहते हैं। इसके अलावा, बदलते वर्क कल्चर के कारण लाखों महिलाएं आज नाइट शिफ्ट (Night Shift) या रोटेशनल शिफ्ट में काम कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के समय स्क्रीन और इन LED लाइट्स से निकलने वाली तेज रोशनी आपकी सेहत को सिर्फ थका ही नहीं रही, बल्कि आपके मां बनने के सपने (Fertility) पर भी गहरा असर डाल रही है ?

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