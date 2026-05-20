Anti Dandruff Shampoo: मुंहासे हटाने के लिए एंटी-डैंड्रफ शैम्पू को फेशवॉश की तरह कर सकते हैं इस्तेमाल? डॉक्टर से जानिए इसका पूरा सच

Anti Dandruff Shampoo Facewash trend : इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में आए दिन ब्यूटी और स्किनकेयर को लेकर नए-नए दावे और हैक्स (Skincare Hacks) वायरल होते रहते हैं। इन दिनों इंस्टाग्राम रील्स, और यूट्यूब शॉट्स पर एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स यह दावा कर रहे हैं कि एंटी-डैंड्रफ शैम्पू को फेसवॉश (Anti-Dandruff Shampoo as facewash) की तरह इस्तेमाल करने से चेहरे के जिद्दी कील, मुंहासे और काले धब्बे रातों-रात गायब हो जाते हैं। चूंकि एंटी-डैंड्रफ शैम्पू बहुत आसानी से और कम कीमत में मिल जाता है, इसलिए लाखों लोग बिना सोचे-समझे इस हैक को अपनी त्वचा पर आजमा रहे हैं। लेकिन क्या यह वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित है? क्या वाकई सिर की रूसी साफ करने वाला शैम्पू आपके चेहरे को बेदाग बना सकता है? या फिर यह हैक आपकी त्वचा को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है? आइए डर्मेटोलॉजी से विस्तार से समझते है?