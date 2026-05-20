छत्तीसगढ़ में मिला निकेल-कॉपर का बड़ा संकेत, महासमुंद बन सकता है देश का नया मिनरल हब

छत्तीसगढ़ की धरती में मिला ‘भविष्य का खजाना’ (photo source- Patrika)
देवेंद्र गोस्वामी/महासमुंद जिले की धरती के नीचे रेयर मिनरल्स का बड़ा भंडार मिलने के संकेत ने पूरे प्रदेश का ध्यान खींचा है। भालुकोना क्षेत्र में हुई शुरुआती ड्रिलिंग में निकेल, कॉपर और प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स (PGE) के महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं, जिन्हें भविष्य की सबसे कीमती धातुओं में माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आगे की जांच सफल रही, तो यह भारत की पहली निकेल-कॉपर-PGE खदान बन सकती है। इससे न सिर्फ छत्तीसगढ़ की पहचान बदलेगी, बल्कि रोजगार, उद्योग और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे।
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