PM Modi की खर्च पर संयम की अपील, दुनिया के मुकाबले हम भारतीय कहां कर रहे कितना खर्च?

PM Modi Appeal to Nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खर्च पर संयम और कटौती करने की अपील कर एक नई बहस छेड़ दी है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक सिर्फ कृषि, उत्पादन, उद्योग और निर्यात के संदर्भ में देखा जाता रहा, लेकिन आज उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। अब किसी भी देश की आर्थिक ताकत का अंदाजा सिर्फ उसके उत्पादन से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वहां के नागरिक किस क्षेत्र में कितना खर्च कर रहे हैं। इस पहलु को आर्थिक तरक्की में जोड़कर देखने के बाद यह भी पता चलता है कि हमारे देश के लोगों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। भारतीयों की पहले की तुलना में उपभोग का स्वरूप अधिक विविध तथा आधुनिक होता जा रहा है।