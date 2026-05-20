World Bee Day : मधुमक्खियां हमारे लिए क्यों हैं जरूरी? यह सिर्फ शहद ही नहीं देती, खाद्य फसलों की महंगाई रोकने में भी निभाती है अहम भूमिका

World Bee Day: प्रकृति का अस्तित्व बनाए और बचाए रखने के लिए सह-अस्तित्व का होना जरूरी है। धरती पर जीवन का संतुलन सिर्फ बड़े, भयंकर, जहरील जीवों के बल पर नहीं बनता है, बल्कि इसमें छोटे और सूक्ष्म जीव भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही छोटे जीवों में एक होती हैं- मधुमक्खियां। यह देखने में बेहद छोटी, पिद्दी और साधारण लग सकती है, लेकिन यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, कृषि उत्पादन और मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि अगर धरती से मधुमक्खियां समाप्त हो जाएं तो कृषि उत्पादन काफी कमजोर पड़ सकता है? क्या जैव विविधता गंभीर खतरे में पड़ सकती है? आइए शहद की रानी मधुमक्खी के बारे में जानते हैं सबकुछ।