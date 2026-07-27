Gym Tiredness: कहीं जिम की थकान के पीछे हड्डी की गंभीर समस्या तो नहीं? एक्सपर्ट से समझें फर्क

जिम पेन या बोन इंजरी? (Photo: ChatGpt)
Gym Tiredness : आजकल सेहतमंद रहने, वजन घटाने और टोन्ड बॉडी पाने के लिए जिम जाना हमारी लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कसरत के बाद शरीर में थोड़ा मीठा दर्द और थकान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। फिटनेस की भाषा में इसे "No Pain, No Gain" कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिम के बाद होने वाला यह दर्द सिर्फ मांसपेशियों की थकान है या फिर यह आपकी हड्डियों से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का शुरुआती इशारा?
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