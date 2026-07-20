रायगढ़ में जुए के 5 फड़ों पर एक साथ छापा, पुलिस ने 33 लोगों को दबोचा, 90 लाख की संपत्ति जब्त

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धसकामुड़ा गांव के मेला स्थल के बाहर लंबे समय से खुडखुडिया जुआ का संचालन किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने देर रात इलाके की चारों ओर से घेराबंदी कर पांच अलग-अलग स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की। अचानक हुई इस कार्रवाई से जुआरियों में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस ने सभी को मौके पर ही दबोच लिया।