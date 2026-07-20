Ramnami: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चमका छत्तीसगढ़, ‘राम-नामी’ बनी देश की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री

विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस पहचान के बाद रामनामी समाज की परंपराएं अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचेंगी। इससे न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी, बल्कि प्रदेश में लोक संस्कृति पर आधारित फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। 'राम-नामी' की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि कहानी अपनी मिट्टी से जुड़ी हो, तो वह सीमाओं को पार कर देश और दुनिया के दिलों तक पहुंच सकती है।