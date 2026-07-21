महादेव ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चन्द्राकर का ‘पासपोर्ट ब्लूप्रिंट’, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की नई कड़ी सामने आई

साथ ही जन्म स्थान 11 मार्च 1998 को दक्षिण-पूर्व एशियाई नागरिक बताया गया है, जबकि सौरभ और रवि उप्पल का जन्म भारत में हुआ और ईडी की छापेमारी के बाद दोनों दुबई फरार हो गए थे। भारतीय पासपोर्ट से विदेश जाने के बाद गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचने के लिए वानूआतू की नागरिकता ली थी। जिसमें सौरभ द्वारा जन्मतिथि 13 जनवरी 1995 बताया गया था। वहीं इंडोनेशियाई के फर्जी पासपोर्ट 1998 बताया गया है। उक्त फर्जीवाडे़ के पकडे़ जाने के बाद ओमान पुलिस सौरभ से पूछताछ कर रही है। बता दें कि सौरभ चंद्राकर को 2023 में स्थानीय कोर्ट और ईडी द्वारा फरार घोषित किया गया है। वहीं इंटरपोल का रेड नोटिस भी जारी किया जा चुका है।