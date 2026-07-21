Chhattisgarh Transfer News: शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, सहायक ग्रेड-1 से भृत्य तक के कर्मचारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

स्कूल शिक्षा विभाग ने 20 जुलाई 2026 को स्थानांतरण आदेश जारी करते हुए कई कर्मचारियों की नई पदस्थापना की है। विभाग ने प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को तत्काल नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। जारी आदेशों में सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 और भृत्य वर्ग के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इन कर्मचारियों की वर्तमान पदस्थापना बदलते हुए नई जगह पदस्थ किया गया है।