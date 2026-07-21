Chhattisgarh Transfer News: शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, सहायक ग्रेड-1 से भृत्य तक के कर्मचारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

Chhattisgarh Police Transfer (photo-patrika)
Transfer News: छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्रशासनिक आधार पर कर्मचारियों के तबादले किए हैं। विभाग द्वारा जारी अलग-अलग आदेशों के तहत सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 और भृत्य वर्ग के कर्मचारियों को नई पदस्थापना दी गई है। सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग ने 20 जुलाई 2026 को स्थानांतरण आदेश जारी करते हुए कई कर्मचारियों की नई पदस्थापना की है। विभाग ने प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को तत्काल नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। जारी आदेशों में सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3 और भृत्य वर्ग के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इन कर्मचारियों की वर्तमान पदस्थापना बदलते हुए नई जगह पदस्थ किया गया है।
सरकार द्वारा जारी सूची में निम्न पदों के कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं-
विभाग की ओर से जारी आदेश में अलग-अलग जिलों में पदस्थ कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और विभिन्न शासकीय स्कूलों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों के पद जिला कैडर के हैं, उन्हें वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी सभी लाभ पहले की तरह मिलते रहेंगे। स्थानांतरण केवल प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किया गया है और इससे कर्मचारियों के सेवा अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।
जारी आदेशों में विनीत डेविड (सहायक ग्रेड-1), उर्मिला त्रिपाठी, ऋतुराज कौशिक, अविनाश चंद्राकर, तोषण दास माणिकपुरी, घनश्याम पटेल, कमलेश कुमार साहू, तोमन लाल माहले, नीलकंठ साहू, रामायण लाल सेन, नेहा गंगवार, वासुदेव बंजारे तथा चाणक्य विश्वकर्मा (भृत्य) सहित अन्य कर्मचारियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें नई पदस्थापना दी गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश 20 जुलाई 2026 को मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किए गए हैं। आदेशों की प्रतिलिपि संबंधित कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक, जिला कोषालय अधिकारी और अन्य संबंधित कार्यालयों को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूची में सभी कर्मचारियों के नाम, वर्तमान पदस्थापना और नई पदस्थापना का पूरा विवरण उपलब्ध है। संबंधित कर्मचारी विभाग द्वारा जारी आधिकारिक ट्रांसफर लिस्ट में अपना नाम और नई पोस्टिंग की जानकारी देख सकते हैं।
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