Raipur News: मुफ्त में मिला ऑडिटोरियम, फिर भी दीक्षांत समारोह में विवि ने खर्च किए 2.28 करोड़ रुपए

विवि का तीसरा दीक्षांत समारोह 26 अक्टूबर 2024 को नवा रायपुर स्थिति विवि कैंपस में हुआ था। जबकि चौथा दीक्षांत पिछले माह 4 जून को हुआ था। ऑडिटोरियम का किराया एक लाख रुपए है। 2024 में हुए समारोह में विवि ने पानी की तरह पैसा बहाया। दरअसल जो पैसे खर्च किए गए, वे छात्रों से मिली फीस के पैसे थे। तब विवि ने टेंट, पंडाल व कुर्सी में 1.20 करोड़ व लाइटिंग में ही 70 लाख रुपए बहा डाले थे। दीक्षांत समारोह के लिए राज्य सरकार कोई फंड नहीं देती। फिर भी हमेशा फंड का रोना रोने वाले विवि ने प्रबंधन बोर्ड की स्वीकृत फंड से दोगुना से ज्यादा खर्च कर डाला। बोर्ड ने दीक्षांत के लिए 1.10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। समारोह में 33 छात्रों को गोल्ड मेडल व 6 छात्रों को एमसीएच की डिग्री दी गई थी।