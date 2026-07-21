4 पूर्व सरपंचों को जेल वारंट जारी होते ही मची खलबली, दो ने जमा किए 22 लाख, रायपुर में कलेक्टर का बड़ा एक्शन!

एसडीएम पैकरा ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत संबंधित पूर्व सरपंचों को शासकीय राशि की वसूली के आदेश पारित किए गए थे। इसके तहत राजकुमारी साहू से 4.09 लाख रुपए, गोपाल चतुर्वेदी से 18,23,880 रुपए, रोशन मिश्रा से 18,84,773 रुपए व 50,300 रुपए और चितरेखा साहू से 2,09,324 रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए थे। सभी सरपंचों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वॉरंट जारी करने की कार्रवाई की गई। इसके बाद पूर्व सरपंच गोपाल चतुर्वेदी और चितरेखा साहू ने 22,33,204 रुपए की बकाया राशि जमा कर दी है।