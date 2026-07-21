Paperless Lab Test: रायपुर एम्स में टेस्ट के लिए पर्ची का झंझट खत्म, डॉक्टर के लिखते ही सीधे लैब पहुंचेगी जानकारी

सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रणाली की स्थापना तथा मरीजों की सुविधाओं में सुधार के बाद फलेबोटोमी ज़ोन को पुनः रेनोवेट डोम एक में स्थानांतरित किया गया है। इस नई सुविधा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ओपीडी मरीजों के लिए पेपरलेस लैब टेस्ट रिक्विजिशन प्रणाली है। अब मरीजों को ओपीडी से फलेबोटोमी ज़ोन तक प्रयोगशाला जांच के लिए प्रिंटेड पर्ची लेकर आने की आवश्यकता नहीं होगी। डॉक्टर द्वारा जांच की इलेक्ट्रॉनिक अनुशंसा करते ही उसकी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम से प्रयोगशाला सूचना प्रणाली तक पहुंच जाएगी। इसके बाद मरीज सीधे फलेबोटोमी काउंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। यहां कर्मचारी कंप्यूटर पर जांच विवरण देखकर बारकोड तैयार करेंगे।