21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

रायपुर

Paperless Lab Test: रायपुर एम्स में टेस्ट के लिए पर्ची का झंझट खत्म, डॉक्टर के लिखते ही सीधे लैब पहुंचेगी जानकारी

Paperless Lab Test: AIIMS रायपुर में पेपरलेस लैब टेस्ट सुविधा शुरू। अब डॉक्टर के जांच लिखते ही जानकारी सीधे लैब पहुंचेगी।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jul 21, 2026

Paperless Lab Test

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर (Photo AI)

Digital Lab Test System: पीलूराम साहू। एम्स के मरीजों को लैब टेस्ट कराने के लिए पर्ची के झंझट से मुक्ति मिल गई है। मरीजों को अब पर्ची लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही ओपीडी में इलाज कराने वालों को भी खून की जांच के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पेपरलेस लैब टेस्ट की सुविधा शुरू हो गई है। एम्स ने डोम-एक फलेबोटोमी ज़ोन का अपग्रेडेशन किया है। नई सुविधा का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक डॉ. अशोक जिंदल ने किया।

ओपीडी मरीजों के लिए पेपरलेस लैब टेस्ट

सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रणाली की स्थापना तथा मरीजों की सुविधाओं में सुधार के बाद फलेबोटोमी ज़ोन को पुनः रेनोवेट डोम एक में स्थानांतरित किया गया है। इस नई सुविधा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ओपीडी मरीजों के लिए पेपरलेस लैब टेस्ट रिक्विजिशन प्रणाली है। अब मरीजों को ओपीडी से फलेबोटोमी ज़ोन तक प्रयोगशाला जांच के लिए प्रिंटेड पर्ची लेकर आने की आवश्यकता नहीं होगी। डॉक्टर द्वारा जांच की इलेक्ट्रॉनिक अनुशंसा करते ही उसकी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम से प्रयोगशाला सूचना प्रणाली तक पहुंच जाएगी। इसके बाद मरीज सीधे फलेबोटोमी काउंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। यहां कर्मचारी कंप्यूटर पर जांच विवरण देखकर बारकोड तैयार करेंगे।

जांच पर्ची खोने का डर होगा खत्म

इस नई व्यवस्था से कागज़ी कार्यवाही में कमी आएगी। मरीजों का प्रतीक्षा समय घटेगा, जांच पर्ची खोने की समस्या समाप्त होगी तथा परामर्श से लेकर नमूना संग्रह तक की पूरी प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम बनेगी। साथ ही यह डिजिटल प्रणाली जांच की सटीकता एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के साथ-साथ कागज़ की खपत कम कर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी। डॉ. जिंदल ने कहा कि एम्स मरीजों को सरल, तेज़ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार डिजिटल तकनीकों को अपनाने के साथ- साथ अस्पताल की आधारभूत सुविधाओं का भी आधुनिकीकरण कर रहा है।

मरीजों को मिलेगी तेज और बेहतर स्वास्थ्य सेवा

मरीजों को सरल, तेज और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीकों को अपना रहा है। अस्पताल की आधारभूत सुविधाओं का भी लगातार आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि मरीजों को कम समय में अधिक सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके।पेपरलेस लैब टेस्ट प्रणाली एम्स रायपुर की डिजिटल हेल्थकेयर पहल का महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ओपीडी में आने वाले हजारों मरीजों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और जांच प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक बनेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Jul 2026 05:35 pm

Published on:

21 Jul 2026 05:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Paperless Lab Test: रायपुर एम्स में टेस्ट के लिए पर्ची का झंझट खत्म, डॉक्टर के लिखते ही सीधे लैब पहुंचेगी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

4 पूर्व सरपंचों को जेल वारंट जारी होते ही मची खलबली, दो ने जमा किए 22 लाख, रायपुर में कलेक्टर का बड़ा एक्शन!

Government Fund Recovery Raipur
रायपुर

Raipur News: मुफ्त में मिला ऑडिटोरियम, फिर भी दीक्षांत समारोह में विवि ने खर्च किए 2.28 करोड़ रुपए

Raipur News
रायपुर

9वीं की पढ़ाई में बड़ा बदलाव! NCERT के नई किताबें लागू, CBSE ने शुरू की टीचर्स ट्रेनिंग

NCERT New Update
रायपुर

22 जुलाई को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

Chhattisgarh Cabinet Meeting
रायपुर

CG Vyapam अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! अटका हुआ परीक्षा शुल्क अब होगा वापस, नया link जारी

CG Vyapam Exam
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.