छत्तीसगढ़ में हार्ट मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी! एसीआई में अब नियमित होगी बायपास और वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी

अब एसीआई में आने वाले मरीजों को एम्स रेफर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहां सभी जरूरी सर्जरी हो रही है। जरूरी सामानों की सप्लाई नहीं होने से पिछले साल जुलाई से इस साल अप्रैल तक बायपास सर्जरी बंद रही। तब मरीजों को मजबूरी में एम्स रेफर किया जा रहा था। यही नहीं संविदा में कार्डियक एनेस्थेटिस्ट सेवाएं दे रहे थे। अब सीजीपीएससी से नए कार्डियक एनेस्थेटिस्ट का चयन हो गया है। यानी अब एसीआई में दो नियमित कार्डियक सर्जन के साथ नियमित एनेस्थेटिस्ट भी हो गए हैं। इससे अब सर्जरी नियमित रूप से चलेगी। आने वाले कुछ दिनों में पीडियाट्रिशियन भी ज्वाइन करने वाले हैं।